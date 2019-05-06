На Ботанике сильный ветер повалил дерево во дворе жилого дома дерево

Во дворе жилого дома на Ботанике рухнуло дерево. Обошлось без ущерба, но ствол перекрыл въезд во двор. Сотрудники зеленхоза его распилили.

Жильцы говорят, что неоднократно просили проверить состояние деревьев во дворе.

"Несколько лет писали заявления, но ничего не сделали. В этом проблема - зеленхоз должен определять старые деревья и выкорчевывать их или хотя бы обрезать".

Рабочие подтверждают - дерево было старое и не устояло под порывами ветра.

"Древесина - в первой стадии гниения, оно не выдержало ветра, это ясно. Если бы не ветер, еще бы стояло", - сказал мастер зеленхоза Анатолий Котович.

За сутки рабочих зеленхоза вызывали по четырем адресам. Во всех случаях значительного ущерба упавшие деревья не нанесли.