"На выход все!": появилось новое видео пожара на борту самолета в Шереметьево

В сети появилось еще одно видео из салона загоревшегося при посадке в Шереметьево пассажирского лайнера SSJ-100.

Один из находящихся внутри самолета пассажиров запечатлел момент его посадки и возгорания. Видео опубликовано в YouTube-канале. На записи можно услышать крики людей и понять, что в салоне царит паника, пишет УНИАН.

"Санечка, Санечка, за мной!", - кричит какая-то женщина.

Мужской голос призывает: "На выход все!".

Также слышно, что горящий SSJ-100 тормозит, затем начинается эвакуация людей.

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Лайнер «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, совершивший аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево» 5 мая, следовал из Москвы в Мурманск. Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа, по последним данным, 41 погибли.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».



