Жестокое убийство в Сынжерей: мужчина до смерти забил пожилых родителей

Мужчина и женщина в возрасте 78 и 79 лет были найдены мертвыми в собственном доме. На телах жертв обнаружены следы многочисленных побоев, а также порезы на руках и ногах. По данным полиции, главным подозреваемым является 48-летний сын убитых. Трагедия произошла в городе Сынжерей.

После совершения преступления мужчина сбежал из дома. Подозреваемого нашли в центральном парке города Сынжерей. В руках у него был нож.

При задержании мужчина вел себя агрессивно, поэтому полицейским пришлось применить слезоточивый газ.

При себе у задержанного обнаружили крупную сумму денег (15700 евро, 690 долларов и около 2200 леев). Мужчина заявил, что работал за границей и эти деньги принадлежат ему.

Подозреваемого задержали на 72 часа. В ходе допроса он признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело.