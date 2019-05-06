NASA создало самое полное изображение Вселенной

В NASA создали самое точное изображение изученной части Вселенной. Снимок появился на официальном сайте ведомства.

Чтобы сделать один снимок, специалисты соединили 7500 отдельных экспозиций из снимков телескопа Hubble за 16 лет, пишет Корреспондент.

Изображение включает 265 000 галактик, возраст которых от 13,3 миллиарда до 500 миллионов лет. Специалисты утверждают, что это самое точное и полное фото изученной Вселенной. Более детальные данный можно будет получить только, запустив новые космические телескопы.

Отмечается, что этот один снимок демонстрирует "эволюцию" галактик, их рост и изменения. Он позволяет проводить внегалактические исследования в широком диапазоне.

При этом ученые отмечают, что на фото попало всего полградуса ночного неба. Примерно столько же пространства занимает полная Луна на небосводе, или половина ширины указательного пальца на расстоянии вытянутой руки.