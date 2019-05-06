Пожар на борту Sukhoi Superjet-100, в воскресенье совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после попадания молнии, начался с левого бака, который получил пробоину в результате попадания фрагментов стойки шасси. Об этом свидетельствуют многочисленные показания пассажиров и экипажа, а также сделанные записи. СКР продемонстрировал выгоревший салон принадлежащего "Аэрофлоту" самолета, в котором при посадке погиб 41 человек.
Источник "Интерфакса" уточнил, что на высоте около двух тысяч метров, спустя примерно 10 минут после взлета из Москвы, экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники. Командир воздушного судна принял решение не вырабатывать топливо, совершив аварийную посадку с большим перелетом — взлетно-посадочной полосы "Суперджет" коснулся в районе полутора тысяч метров, после чего совершил по меньшей мере три "прыжка". У лайнера разрушились стойки шасси, их обломки пробили топливный бак, после чего загорелся левый двигатель, пишет Вести.ru.
На кадрах видно, что салон самолета, на борту которого находились 78 человек, выгорел полностью, следы копоти заметны даже в кабине пилотов.
Жертвами трагедии стали 40 пассажиров и 22-летний бортпроводник, до последнего выводивший людей из горящего салона. В больницах остаются девять человек, трое из них в тяжелом состоянии.
Фото: Следственный комитет РФ
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