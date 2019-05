Как сообщает DTF, стакан попал в эпизод, пройдя все этапы постпродакшна. Стакан появляется в кадре примерно на 16-19 минуте эпизода, пишет УНИАН.

Заметить его можно только на общем плане. Заметившие стакан пользователи начали иронизировать над ляпом киноделов в соцсетях.

Напомним, скандальная развязка третьей серии восьмого сезона «Игры престолов» легла в основу нового сетевого флешмоба-челленджа #AryaChallenge.

Пользователи интернета пытаются повторить трюк, который провернула Арья в финале 3 эпизода - она напала со спины на Короля Ночи, тот ее успел схватить, но девушка просто перебросила кинжал из одной руки в другую и проткнула злодея. Теперь в сети пытаются повторить этот момент, используя палки, ключи и даже расчески.







#GameofThrones

,,And after the Great War, they celebrated the victory by drinking the best coffee in Westeros" pic.twitter.com/rK6DwQ2OHT