Юг Франции накрыло майским снегом

На южные регионы Франции обрушились снег, холод и ветер. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает Euronews.

Снежный покров на трассах усложнил транспортную ситуацию. Сохраняется угроза гололедицы.

Порывы ветра до 140 км/ч были зарегистрированы в воскресенье на побережье в департаментах Вар и Буш-дю-Рон. Там была объявлена оранжевая степень опасности.

В Марселе мистраль обрушил на побережье волны высотой до трех метров. Из-за опасных погодных условий в городе были отменены ряд манифестаций и велотур.

По прогнозам улучшение погодных условий не предвидится до понедельника.