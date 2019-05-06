В Лондоне нашли могилу Человека-слона почти через 130 лет после его смерти

Исследовательница обнаружила могилу скончавшегося 130 лет назад британца Джозефа Меррика, знаменитого Человека-слона, названного так из-за чудовищной деформации тела, пишет газета Telegraph.

Последние годы своей жизни Меррик, выступавший в цирковом шоу уродов, провел в Королевском Лондонском госпитале, где ему была выделена отдельная комната. Когда в 1890 году молодой человек скончался в возрасте 27 лет, его скелет был сохранен в медицинском учреждении, как анатомическая достопримечательность, пишет РИА Новости. Биограф Меррика Джо Вигор-Манговин сообщила, что ей удалось обнаружить могилу, где были отдельно захоронены мягкие ткани Человека-слона. Обнаружить следы захоронения "помогли" жертвы легендарного убийцы Джека-потрошителя, которые были убиты примерно в то же время и в том же районе Уайтчепел, где скончался Меррик. Поскольку жертвы убийств были похоронены на кладбище в восточной части Лондона, Вигор-Манговин изучила соответствующие регистрационные книги и обнаружила запись, которая, по ее словам, "на 99%" относится к погребению останков Меррика. Отмечается, что местные власти обещали установить на ранее безымянной могиле мемориальную табличку с именем Меррика. По мнению современных медиков, Меррик страдал от синдрома Протея - редкого генетического заболевания, вызывающего необычный рост головы, костей и кожи.

Меррик неоднократно становился персонажем книг, пьес, фильмов и даже опер. В 1980 году состоялась премьера кинофильма Дэвида Линча "Человек-слон", номинированного на премию "Оскар" в восьми категориях.

Комментарии

Другие новости