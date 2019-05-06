Врачи готовятся к искусственным родам Меган Маркл

Как бы ни стремилась Меган Маркл родить своего первенца самостоятельно в Виндзорском замке в окружении родственников, эти планы, вероятно, могут быть нарушены, поскольку появление первенца задерживается уже на неделю и врачи всё чаще говорят ей об искусственных родах.

"Если природа не пойдёт своим чередом в течение следующих 48 часов, то, вероятно, она родит в больнице "Фримли-парк" в Суррее" — пишет life.ru со ссылкой на Daily Mail.

Издание отмечает, что индукция при родах — вполне нормальная практика, она, как правило, предлагается после 6–7-дневной задержки родов от предполагаемой даты. В случае если здоровье мамы и ребёнка позволяет, процедуру можно отложить до двух недель.

В то же время акушер Клайв Спенс-Джонс рассказал журналистам, что, хотя ситуация позволяет отложить вмешательство врачей, Меган не стоит затягивать, ведь в её возрасте (а герцогине уже 37) женщины подвергаются большему риску, поэтому ей стоит подумать об этом уже сейчас.

Помимо даты рождения наследника принца Гарри также очень остро стоит вопрос его будущего пола и имени, ведь пара решила не оглашать эту информацию публично. Судя по ставкам в букмекерских конторах, если это будет мальчик, его будут звать Артур. Ну а если родится девочка, то британцы уверены, что её назовут Дианой.