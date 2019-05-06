Загадки да Винчи: почему "Мона Лиза" осталась незаконченной

Портрет Леонардо да Винчи, сделанный в последние месяцы его жизни, указал на разгадку одной из главных тайн в истории искусства.

Считается, что художник так и не успел завершить картину «Мона Лиза», над которой работал в течение четырех лет. Об этом пишет в своих воспоминаниях его современник Джорджо Вазари.

Историки давно предполагали, что на закате жизни да Винчи страдал от тяжелых заболеваний, передает мир24.

Самая распространенная теория гласила: он перенес инсульт, следствием которого стал частичный паралич конечностей.

Итальянские исследователи предложили свой вариант развития событий. Они изучили рисунок ломбардского художника Джованни Амброджо Финио, изображающий пожилого да Винчи.

Можно увидеть, что правая рука мастера расположена под прямым углом к туловищу и закутана в складки одежды, как в перевязь. Большой, указательный и средний палец вытянуты, а безымянный и мизинец поджаты, сообщает The Telegraph.

Эксперты заявили, что такое положение было бы почти невозможным после инсульта – больные, как правило, держат кулаки полностью сжатыми. Кроме того, нет никаких указаний на нарушения мимики, типичные для подобного диагноза.

Но поза да Винчи характерна для паралича локтевого нерва. Пожилые люди часто получают такие травмы вследствие падений.

Ученые предположили, что художник, вероятно, упал в обморок и повредил руку. Это объясняет, почему он сохранял ясный разум и активность вплоть до самой смерти (что у него вряд ли получилось бы после инсульта), но больше не мог полноценно работать над картинами.

Известно, что да Винчи был амбидекстром, то есть одинаково хорошо владел обеими руками. Но многие исследователи полагают, что для живописи он пользовался преимущественно правой.

Теорию подтверждают и исторические свидетельства. Так, в 1517 году (за два года до смерти да Винчи) художника посетил Антонио де Беатис, помощник кардинала Луиджи Арагонского. Он оставил в своем дневнике такую запись:

«Частичный паралич искалечил его правую руку. И хотя мессер Леонардо больше не может рисовать в присущей ему манере, он все еще может работать и учить других».

По мнению авторов исследования, Леонардо да Винчи получил травму руки предположительно в 1505 году. До этого момента он славился не только мастерством художника, но и необычайной физической силой: по воспоминаниям современников, одной рукой гнул железные подковы и кольца дверных молотков.