Врач озвучил страшные последствия нехватки воды в организме

Недостаточный объём выпиваемой человеком воды может привести к появлению тромбов и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Недостаток жидкости в организме также способен привести к старению кожи, что может повлечь за собой появление морщин и обвислого живота, - пояснил Врач-эндокринолог, диетолог, основатель Пошаговой инструкции правильного питания Вадим Крылов, сообщает vesti-ua.net.

Он также добавил, что недостаток воды в организме приводит к отекам.

Многие люди пренебрегают водой, в том числе полагая, что от большого объёма выпитого они отекут и за этим последует прибавка в весе. Однако на самом деле всё наоборот: когда человек пьёт мало воды, организм понимает, что у него обезвоживание, и делает запасы в клетки. Соответственно, человек, который пьёт ещё меньше, отекает ещё больше, - пояснил Крылов.

Приём достаточного объёма жидкости, в свою очередь, стимулирует работу почек, вследствие чего из организма выводятся токсины, а также уменьшает риск снижения настроения и возникновения депрессий. Диетолог порекомендовал выпивать примерно 1,5–2 литра воды - 30 миллилитров жидкости на килограмм веса. В случае если человек занимается спортом или находится в условиях сухого климата, то норма воды на килограмм веса человека увеличивается.