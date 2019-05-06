Священный месяц: для мусульман всего мира наступил Рамадан

У мусульман наступил священный месяц Рамадан – это время смирения и воздержания. Верующим предстоит очиститься от пороков и страстей, и для этого нужно проявить всю силу воли.

Во время Рамадана мусульмане проводят дневные часы в молитвах. Они совершают намаз пять раз в день: читают Коран и просят Аллаха искупить их грехи, передает мир24.

В течение 29 дней запрещено курить и употреблять алкоголь, рекомендуется воздержаться и от плотских утех. Также от рассвета до заката верующим нельзя пить воду и употреблять пищу.

Только в предрассветные часы разрешены блюда из круп, хлеб из пророщенного зерна, салат из овощей, сухофрукты и орехи. Вечером к этому рациону добавляют мясо.

В Рамадан послабления допускаются для больных людей, беременным женщинам и кормящим матерям, старикам и детям. Если у верующего появляются силы и возможность соблюдать пост, то пропущенные дни следует возместить.

Кроме молитв, в священный месяц мусульмане должны быть милосердны и помогать людям. Тот, кто нарушил пост, заплатит нуждающемуся определенную сумму деньгами или продуктами. Для тех, кто не смог соблюсти всех правил Рамадана, также полагается дополнительный строгий пост.