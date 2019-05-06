Павел Филип выразил соболезнования в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево

Павел Филип выразил слова соболезнования гражданам России по поводу авиакатастфрофы в аэропорту Шереметьево, повлекшей за собой человеческие жертвы. Об этом бывший премьер-министр написал на своей странице в Twitter.

"Шокирован трагической авиакатастрофой в Шереметьево, повлекшей за собой человеческие жертвы. Скорбим вместе с семьями погибших, пострадавших, и всем народом России", - отметил Павел Филип.

Лайнер "Аэрофлота", совершивший аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево" 5 мая, следовал из Москвы в Мурманск. Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа, по последним данным, 41 погибли.