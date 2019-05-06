В Нигере взорвался бензовоз: более 50 погибших

Не менее 56 человек погибли в столице Нигера городе Ниамей в результате взрыва бензовоза, сообщает сайт ActuNiger.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 6 мая, когда рядом с городским аэропортом перевернулась автоцистерна с бензином. Местные жители, в основном женщины и подростки, начали набирать топливо, вытекающее из цистерны, которая взорвалась через несколько минут после аварии, передает Корреспондент.

Число жертв взрыва может увеличиться, спасатели продолжают поиски тел погибших, многие их которых сильно обгорели.