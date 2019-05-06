На Молдову надвигаются ливни с грозами: объявлен желтый код опасности

В Молдове объявлен желтый уровень метеоопасности. На всей территории страны ожидаются ливни с градом, грозы и шквалистый ветер. Предупреждение останется в сили до конца сегодняшнего дня.

По данным синоптиков, местами порывы ветра будут достигать 50-70 км/час.

Возможны обрывы проводов, так что людей просят быть крайне внимательными. Электроприборы во время грозы лучше отключить, чтобы они не перегорели в случае перепада напряжения.



Завтра в Молдове незначительно похолодает. В Бричанах и Сороках воздух прогреется до 10 градусов, в Бельцах и Оргееве на градус выше. В Тирасполе плюс 12, в Леове 14 градусов выше ноля. В Комрате и Кагуле температурный максимум составит 15 градусов.



В столице сегодня ночью прогнозируют 9 выше ноля, днем +13 градусов.





