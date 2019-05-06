Трагедия в Каушанах: Семья, приехавшая в Молдову на праздники, отравилась угарным газом

В селе Копанка Каушанского района семья отравилась угарным газом.

По данным ГИЧС, 45-летний мужчина погиб, а его 42-летняя супруга госпитализирована в тяжелом состоянии. Сообщается, что у пары есть ребенок. Двухлетняя девочка спала в другой комнате и, к счастью, не пострадала.

О произошедшем в полицию сообщила мама женщины, которая сегодня утром пришла навестить внучку. Семья приехала в Молдову на 1 мая на праздники.

В полиции сообщили, что накануне семья решила включить котел, чтобы прогреть дом. По предварительной версии, причиной утечки угарного газа стала неисправность в отопительном оборудовании.

Точные обстоятельства трагедии устанавливаются.