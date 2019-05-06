Сигаретный дым разрушает здоровье даже тех, кто не курит, выяснили ученые из Университета Сонгюнгван (Сеул, Южная Корея).
Согласно новым данным, пассивное курение повышает риск развития гипертонии, причем опасны и небольшие дозы, сообщает мир24.
В соответствующем исследовании приняли участие свыше 130 тысяч человек. Все добровольцы были некурящими, но некоторые периодически подвергались воздействию табачного дыма дома или на работе.
Оказалось, что пассивное курение повышало вероятность гипертонии в среднем на 13%, если оно продолжалось десять и более лет – на 17%. Негативный эффект был одинаково выражен как для мужчин, так и для женщин.
Ученые отметили, что, несмотря на меры по борьбе с курением, каждый пятый некурящий человек регулярно подвергается воздействию сигаретного дыма.
«Необходимы более строгие запреты на курение, а также дополнительная помощь курильщикам, чтобы избавиться от этой привычки», – подчеркнули авторы исследования.
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