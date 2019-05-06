Названа новая опасность пассивного курения

Сигаретный дым разрушает здоровье даже тех, кто не курит, выяснили ученые из Университета Сонгюнгван (Сеул, Южная Корея).

Согласно новым данным, пассивное курение повышает риск развития гипертонии, причем опасны и небольшие дозы, сообщает мир24.

В соответствующем исследовании приняли участие свыше 130 тысяч человек. Все добровольцы были некурящими, но некоторые периодически подвергались воздействию табачного дыма дома или на работе.

Оказалось, что пассивное курение повышало вероятность гипертонии в среднем на 13%, если оно продолжалось десять и более лет – на 17%. Негативный эффект был одинаково выражен как для мужчин, так и для женщин.

Ученые отметили, что, несмотря на меры по борьбе с курением, каждый пятый некурящий человек регулярно подвергается воздействию сигаретного дыма.

«Необходимы более строгие запреты на курение, а также дополнительная помощь курильщикам, чтобы избавиться от этой привычки», – подчеркнули авторы исследования.