У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

У британского принца Гарри и его супруги Меган родился сын.

"Это мальчик! Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские счастливы объявить о рождении у них ребенка", - сообщила супружеская чета в Instagram.

Таким образом, королева Великобритании Елизавета Вторая стала прабабушкой в восьмой раз. Имя мальчика, который занял седьмое место в линии престолонаследия, будет объявлено спустя некоторое время. Его первые фотографии мир увидит через несколько дней, когда принц Гарри и Меган пригласят фотографов в Виндзорский парк, передает РИА Новости.

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри – самый популярный среди британцев член королевской семьи - женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года. В день свадьбы бабушка жениха королева Елизавета Вторая пожаловала молодым титулы герцога и герцогини Сассекских. В середине октября Кенсингтонский дворец официально объявил, что супружеская чета ждет ребенка.