Россиянка выжила, сдав билеты на роковой рейс "Аэрофлота" из-за "предчувствия"

Жительница Мурманска Алёна Медведева за два дня до катастрофы самолёта Sukhoi Superjet 100 поменяла билеты и не полетела этим рейсом. В беседе с Лайфом она рассказала, что её толкнуло на такой шаг.

Её перелёт включал в себя два рейса — из Белгорода в Москву и дальше, в Мурманск. При этом свой билет она обменяла за двое суток до вылета, пишет life.

— Изначально, когда купила билеты, знала, что 5-го числа не полечу. Не знаю почему. Предчувствие, что надо тут остаться, в Белгороде. Душа так лежала. Поменяла, доплатила деньги. Вчера были в зоопарке, возвращаемся с ребёнком, мама открывает двери и вот это всё рассказывает. Родители в шоке, конечно, все в шоке. Все звонят, интересуются, — рассказала девушка.

Трагедия, по её словам, перевернула её сознание. Она также понимает, что могла оказаться в числе жертв.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" выполнял рейс Москва — Мурманск, однако вскоре после вылета запросил посадку. Приземление было жёстким, и лайнер загорелся. По данным СК, из 78 находившихся на борту человек погиб 41.