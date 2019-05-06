Десятки могил на столичных кладбищах заброшены и забыты

Тысячи заброшенных могил можно найти на столичных кладбищах. Больше всего - на Армянском. Примерно 30% захоронений заросли бурьяном, а многие вообще разрушены.

Некоторые сердобольные граждане, приведя в порядок могилы родных, убирают и соседние.

"Мы писали в Румынию, хотели разыскать родственников тех, кто тут лежит. Но пока не получили ответа. Иногда сами ставим лампадки на эту могилу".

Подобная ситуация и на кладбище Святого Лазаря. Там заброшено около 5200 могил.

"Сказывается наше безразличие, наша безответственность. Нет смысла винить в этом государство. Если у тебя есть родственники, нужно хоть иногда вспоминать о них, навещать могилы усопших".

В среднем число заброшенных могил за год увеличивается примерно на 130.

"Более старые могилы используем повторно. Родственники могут использовать её через семь лет. Если в течение 20 лет никто не навещает могилу, она передается другим лицам", - сказала директор Комбината ритуальных услуг Людмила Боцан.

В Кишиневе 10 кладбищ, на которых более 300 тысяч захоронений.