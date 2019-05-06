С момента трагедии в столичном аэропорту Шереметьево вечером 5 мая прошло слишком мало времени, чтобы узнать о судьбах всех, кто погиб.
Пока, по сведениям СМИ и региональных правительств, достоверно известно о том, что среди тех, чья жизнь оборвалась в огне на взлетно-посадочной полосе, — 26 жителей Мурманской области, пятеро – из Подмосковья и десять человек из других регионов, пишет вести.ru.
Спасая пассажиров из хвостовой части горящего лайнера, погиб бортпроводник — выпускник кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Покрышкина Максим Моисеев. Ему было 22 года.
По сведениям местных СМИ, в списке жертв катастрофы – несколько медиков: сотрудники взрослой поликлиники в Снежногорске Мурманской области, в том числе и ее начальник Евгений Новиков. Вместе с ним погибла его дочь София.
Среди тех, кому не удалось спастись из огненного ада, — прокурор Печенгского района Мурманской области Елена Ратникова, две сотрудницы областного правительства - Мария Кирсанова и Алёна Мартынова, инженер отдела радиационной безопасности Кольской атомной электростанции Андрей Чупрунов из Полярных Зорь, пишет портал "СеверПост".
Трагедия унесла жизни 41 человека: 40 взрослых и одного ребенка. Для северного региона, где почти все местные жители относятся друг к другу как к родственникам, это не просто общая, а личная трагедия.
Как пишут мурманчане в соцсетях, в списках много знакомых фамилий. В регионе объявлен траур.
Соболезнования семьям погибших и всем мурманчанам приходят не только из разных регионов России, но и из-за рубежа.
Кадры с горящим самолетом "Аэрофлота" SSJ-100, который следовал из Москвы в Мурманск, но вечером 5 мая вынужденно вернулся в Шереметьево, облетели весь мир. Он совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Во время посадки у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Из 78 человек, находившихся на борту, выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира, которых удалось спасти, эвакуировав по надувным трапам в той части, которой на тот момент не коснулся огонь.
Когда происходят авиакатастрофы, нередко оказывается, что на роковом рейсе чудом не оказались те, кто собирался на нем лететь.
Так произошло с вахтовиком Сергеем Кузьминым из Самары. Он должен был лететь из Мурманска далее на Землю Франца-Иосифа, но поскольку никогда не был в столице российского Заполярья, то решил вылететь из Москвы не вечерним, а утренним рейсом, и поменял билет, пишет местный портал mmk.news.
На этом рейсе могла оказаться и мурманчанка Алена Медведева. Вместе с дочерью она гостила у родителей в Белгороде, а вечером 5 мая собиралась лететь из Москвы домой, но поменяла билет.
"У меня было предчувствие, даже когда я брала билет, что я не полечу пятого числа", — рассказала она журналистам. Женщине удалось договориться с начальником, он разрешил ей взять еще три дня в счет отпуска, и Алена поменяла билет на другой рейс.
Сейчас московские врачи борются за жизнь пострадавших.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Многие получат премии или гонорары. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День будет напряженным с самого утра. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День будет напряженным с самого утра. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет напряженным с самого утра. Не спешите довериться малознакомым людям. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет напряженным с самого утра. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешным окажется обращение в органы власти.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md