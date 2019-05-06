Мурманск, скорбим! Истории чудом спасшихся и погибших в горящем самолете

С момента трагедии в столичном аэропорту Шереметьево вечером 5 мая прошло слишком мало времени, чтобы узнать о судьбах всех, кто погиб.

Пока, по сведениям СМИ и региональных правительств, достоверно известно о том, что среди тех, чья жизнь оборвалась в огне на взлетно-посадочной полосе, — 26 жителей Мурманской области, пятеро – из Подмосковья и десять человек из других регионов, пишет вести.ru.

Спасая пассажиров из хвостовой части горящего лайнера, погиб бортпроводник — выпускник кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Покрышкина Максим Моисеев. Ему было 22 года.

По сведениям местных СМИ, в списке жертв катастрофы – несколько медиков: сотрудники взрослой поликлиники в Снежногорске Мурманской области, в том числе и ее начальник Евгений Новиков. Вместе с ним погибла его дочь София.

Среди тех, кому не удалось спастись из огненного ада, — прокурор Печенгского района Мурманской области Елена Ратникова, две сотрудницы областного правительства - Мария Кирсанова и Алёна Мартынова, инженер отдела радиационной безопасности Кольской атомной электростанции Андрей Чупрунов из Полярных Зорь, пишет портал "СеверПост".

Трагедия унесла жизни 41 человека: 40 взрослых и одного ребенка. Для северного региона, где почти все местные жители относятся друг к другу как к родственникам, это не просто общая, а личная трагедия.

Как пишут мурманчане в соцсетях, в списках много знакомых фамилий. В регионе объявлен траур.

Соболезнования семьям погибших и всем мурманчанам приходят не только из разных регионов России, но и из-за рубежа.

Кадры с горящим самолетом "Аэрофлота" SSJ-100, который следовал из Москвы в Мурманск, но вечером 5 мая вынужденно вернулся в Шереметьево, облетели весь мир. Он совершил жесткую посадку после 28 минут полета.

Во время посадки у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Из 78 человек, находившихся на борту, выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира, которых удалось спасти, эвакуировав по надувным трапам в той части, которой на тот момент не коснулся огонь.

Когда происходят авиакатастрофы, нередко оказывается, что на роковом рейсе чудом не оказались те, кто собирался на нем лететь.

Так произошло с вахтовиком Сергеем Кузьминым из Самары. Он должен был лететь из Мурманска далее на Землю Франца-Иосифа, но поскольку никогда не был в столице российского Заполярья, то решил вылететь из Москвы не вечерним, а утренним рейсом, и поменял билет, пишет местный портал mmk.news.

На этом рейсе могла оказаться и мурманчанка Алена Медведева. Вместе с дочерью она гостила у родителей в Белгороде, а вечером 5 мая собиралась лететь из Москвы домой, но поменяла билет.

"У меня было предчувствие, даже когда я брала билет, что я не полечу пятого числа", — рассказала она журналистам. Женщине удалось договориться с начальником, он разрешил ей взять еще три дня в счет отпуска, и Алена поменяла билет на другой рейс.

Сейчас московские врачи борются за жизнь пострадавших.