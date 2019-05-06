Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, перенесший на прошлой неделе операцию в связи с кишечной непроходимостью, в понедельник выписан из миланской больницы с одобрения врачей.
"Я чувствую себя хорошо, но порядком испугался. Многие вещи, случившиеся в последнее время, давали мне основание думать, что я дошел до конца турнира, но я смог замечательно восстановиться", - заявил он собравшимся у медучреждения журналистам.
Берлускони попал в миланскую больницу San Raffaele в минувший вторник. Его первоначальным диагнозом называлась почечная колика, сообщает РИА Новости.
Согласно уточненным данным, причиной обращения 82-летного политика к медикам стала непроходимость кишечника, которая потребовала лапароскопического вмешательства – операции, которую проводят через небольшие отверстия вместо крупных разрезов.
Как цитирует Берлускони газета la Repubblica, он пообещал врачам провести несколько дней на больничном, но перед голосованием в европейский парламент 26 мая он в течение двух недель намерен заняться избирательной кампанией.
Комментарии
- У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
- В Нигере взорвался бензовоз: более 50 погибших
- Священный месяц: для мусульман всего мира наступил Рамадан
- Пожар в коммерческом цетре на северо-востоке от Бухареста
- Выгоревший салон самолета в московском аэропорту сняли на видео
- "На выход все!": появилось новое видео пожара на борту самолета в Шереметьево
- Власти Германии собрались штрафовать родителей за отказ от вакцинации детей
- Названы основные версии авиакатастрофы в Шереметьево
- Израиль и Палестина договорились о перемирии
- На химзаводе в России произошел взрыв, есть жертвы
- Автомобиль снес забор и въехал в частный жилой дом в Штефан-Водском районе
- Названы главные минусы отказа от мяса
- В конкурсе небоскребов будущего победил мусорный полигон
- Берлускони выписали из больницы после операции
- Мурманск, скорбим! Истории чудом спасшихся и погибших в горящем самолете
- В Бельцах загорелся коммерческий центр
- Горящий самолёт экстренно сел в аэропорту Шереметьево
- Трагедия в Шереметьево: 41 человек погибли из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи
- Пожар в самолете в Шереметьево: 13 погибших
- Видео из салона горящего самолета во время посадки в Шереметьево
- В Бельцах 2-летняя девочка упала с 8 этажа, пока пьяные родители спали
- В Молдове трое маленьких детей живут практически одни: мать бросила, а отец на заработках
- Над Румынией нависли апокалиптические облака. ФОТО
- Вблизи Молдовы пронеслось торнадо. ВИДЕО
- Игорь Додон рассказал, кто станет новым премьер-министром
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Многие получат премии или гонорары. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День будет напряженным с самого утра. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День будет напряженным с самого утра. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет напряженным с самого утра. Не спешите довериться малознакомым людям. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет напряженным с самого утра. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешным окажется обращение в органы власти.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md