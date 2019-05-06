Язвительные дискуссии веганов и мясоедов не прекращаются, тем не менее, есть небольшая тенденция к отказу населения от мяса. Причины разные — от идеологических, вроде уменьшения воздействия на окружающую среду и жалости к животным, до бытовых, вроде заботы о своем здоровье и банальной нехватки денег.
Независимо от причины перехода к вегетарианству или более строгому веганству, многие люди испытывают нехватку питательных веществ, витаминов и минералов из-за антимясной диеты. Ученые назвали 4 главных элемента, на которые стоит обратить внимание. Это витамин B12, железо, кальций и йод — даже у невегетарианцев нередко наблюдается их дефицит, а у вегетарианцев и подавно. Мало просто игнорировать мясо, надо чем-то восполнять образовавшийся пробел, однако этим чаще всего пренебрегают, пишет вести.ru.
Витамин В12
Витамин В12 или кобаламин нужен нам для кроветворения, образования ДНК, синтеза жирных кислот в миелине (том самом, который изолирует нервы и истощается при болезни Альцгеймера), а также некоторых нейромедиаторов, необходимых для работы мозга. В норме ли ваш уровень витамина B12 или нет — можно определить по анализу крови.
Витамин В12 содержится в продуктах животного происхождения, включая мясо, молоко и молочные продукты, но веганам все это не подходит. Растительные (веганские) источники витамина B12 — это некоторые водоросли и растения, подверженные бактериальному воздействию или загрязненные почвой или насекомыми.
Витамин (его аналоги) можно найти в некоторых грибах, водорослях нори или ферментированных соевых бобах, однако более надежные источники — соевое или ореховое «молоко» с витамином В или заменители мяса. Кристаллический витамин B12, добавляемый к этим продуктам, может повысить уровень абсорбции B12 до необходимого уровня.
Кальций
Кальций необходим для развития и поддержания костей скелета и содержится в зубах и костях. Этот элемент также важен для работы сердца, мышц и нервов. Низкое потребление кальция связано с остеопорозом или «ломкими костями». Для измерения плотности кости используется рентгеновский остеоденситометр.
Самыми богатыми источниками кальция являются молоко и молочные продукты. Тем не менее, веганы могут получать кальций из тофу или соевого творога, некоторых обогащенных кальцием напитков, а также разнообразных орехов, семян, бобовых и хлопьев для завтрака.
Необходимо учесть, что потребность в кальции у веганов и вегетарианцев может быть повышена из-за относительно высокого содержания щавелевой кислоты в таких традиционно веганских продуктах, как шпинат, ревень, бобы, а также из-за высокого содержания фитиновой кислоты в семенах, орехах, зерновых, некоторых сырых бобах и соевых продуктах. Эти специфические кислоты снижают абсорбцию кальция из еды на 10-50 %
Йод
Йод требуется для выработки тироксина, гормона щитовидной железы, необходимого для нормального роста, регуляции скорости обмена веществ и развития центральной нервной системы. Йод сосредоточен в щитовидной железе.
Ваш йодный статус может быть оценен с помощью ряда тестов, включая гормоны щитовидной железы в крови, а также размер щитовидной железы или наличие зоба.
Содержание йода в пище зависит от содержания йода в растениях, которое, в свою очередь, зависит от содержания йода в почве. Когда содержание почвы низкое, может потребоваться дополнительный йод. Основными источниками йода являются морепродукты, молочные продукты и яйца.
Для веганов важна йодированная соль, хлеб, приготовленный с использованием йодированной соли, обогащенное соевое или ореховое молоко (см. этикетку продукта) и морские водоросли.
Железо
Железо жизненно необходимо для образования гемоглобина — белка крови, который переносит кислород по всему организму. Железо требуется и для производства энергии в мышцах, а также для развития мозга и здорового иммунитета. Определяется уровень железа с помощью анализов крови.
Наибольший вклад в потребление железа вносят цельнозерновые крупы, мясо, курица и рыба. Хотя железо из растительных источников менее способно проникать в организм, можно увеличить его усвоение, добавив лимонный или лаймовый сок или другие богатые витамином С овощи и фрукты.
Важно знать , что некоторые пищевые компоненты препятствуют усвоению железа: среди них кальций, цинк и фитаты бобовых, риса и других зерновых, а также некоторые полифенолы и растительные белки.
Кроме перечисленных веществ, веганам необходимо следить за уровнем витамина D, жирной кислоты омега-3 и белка. Желательно периодически сдавать анализы, чтобы проверить, получает ли ваш организм необходимые питательные вещества. В целом, вегетарианство может оказаться совсем не безобидным экспериментом над организмом, если подходить к нему без должного медицинского наблюдения.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Многие получат премии или гонорары. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День будет напряженным с самого утра. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День будет напряженным с самого утра. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет напряженным с самого утра. Не спешите довериться малознакомым людям. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет напряженным с самого утра. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешным окажется обращение в органы власти.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md