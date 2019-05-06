Автомобиль снес забор и въехал в частный жилой дом в Штефан-Водском районе

В селе Олонешты автомобиль снес забор и въехал в частный жилой дом. Инцидент произошел сегодня около 13:25.

По данным полиции, в машине находились два человека: 29-летняя девушка и ее 67-летняя мама. По предварительным данным, девушка не справилась с управлением автомобиля. В итоге машина вылетеле с трассы, протаранила забор и въехала во двор жилого дома.

В результате ДТП водитель получила травмы, ее госпитализировали.

Сообщается, что девушка села за руль не в состоянии алкогольного опьянения.