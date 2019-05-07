Угарным газом отравились супруги из села Копанка

45-летний житель села Копанка Каушанского района скончался, а его жена попала в больницу в тяжелом состоянии в результате отравления угарным газом.

Скорую вызвала мать пострадавшей, которая пришла навестить родных. Известно, что супруги уже много лет жили в Москве, а домой вернулись на Радоницу.

"Я его дядя. Это очень страшно, очень больно".

Друзья и соседи говорят, что это большая трагедия для всех, кто знал эту семью.

"Они наши друзья. Нет слов, чтобы описать случившееся. Это трагедия. Только вчера виделись, а сегодня его уже нет".

"Мы виделись недавно. У Виталика остались два брата. Их родители рано умерли, и он растил их в одиночку".

"У меня душа болит. Как бы я хотел, чтобы не было этой трагедии. Все никак не могу понять почему это случилось. Ведь он был очень хорошим человеком".

У супругов есть девятилетний сын. Он не пострадал, так как спал в другой комнате. По предварительным данным, произошла утечка газа из отопительного котла.