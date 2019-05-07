В селе Кишкарены обокрали семью, пока они поминали усопших на кладбище

Сходили на кладбище помянуть усопших, а вернувшись домой, обнаружили, что их обокрали. Инцидент произошел в селе Кишкэрены Сынджерейского района. Потерпевшие говорят, что воры унесли с собой около пяти тысяч евро.

"Деньги были в ведрах. 3 200 евро, 15 тысяч леев и 600 долларов. Наверное, они проникли в дом через окно. Они как-будто знали, где лежат деньги", - сказала жительница села Кишкэрены Мария Дрегля.

"Вернулись с женой домой, я взял мешок и пошел рвать траву. У нас за домом луг. Вернулся, увидел, что жена плачет, говорит, украли деньги", - отметил житель села Кишкэрены Георгий Дрегля.

Супругов и раньше обворовывали.

"В прошлом году было несколько краж по соседству, тогда и у нас украли 12 тысяч леев. И тоже проникли в дом через это окно", - добавила Мария Дрегля.

Сельчане обеспокоены произошедшим.

"Как не бояться. Меня не было дома, мы с ними практически все время были вместе".

Расследованием случая занялась полиция Кишкэрен. По данным Генерального инспектората, в минувшие выходные в стране зарегистрировали шесть квартирных краж.