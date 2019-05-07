Студенты и бюджетники вернулись после праздников в Кишинев

Студенты и бюджетники, у которых были выходные, вернулись в столицу. На автовокзалах накануне было не протолкнуться.

"Приехал из Дрокии. Гостил там на праздниках. Сумку в дорогу мне мама собрала. Положила ягненка, домашней колбаски, котлет".

"Ездила на праздники домой в Фалешты. Привезла немало гостинцев, продуктов".

Вернулись с отдыха и сотрудники бюджетной сферы.

"Все как обычно: куличи, крашенки, ягненок, традиционные блюда. Конечно, привезли немного домашнего вина. А главное - мы хорошо отдохнули с родителями и родственниками".

"Куличи, крашенки, ягненок - все, что обычно готовят в пасхальные праздники. И, конечно, немного домашнего вина. Мы приехали из Бельц".

Водители говорят, что были готовы к большому наплыву пассажиров.

"В период праздников пассажиров всегда больше. После праздников из Бельц будет по три-четыре человека".

На въезде в Кишинев местами образовались заторы.

"Мы уже привыкли к такому интенсивному движению после праздников".

В период праздников на трассах страны дежурили дополнительные мобильные экипажи патрульных.

"В каждом секторе муниципия дежурят по десять патрульных. Они работают на наиболее оживленных перекрестках, оказывают помощь гражданам и реагируют на вызовы", - сказал патрульный инспектор Василий Гонцеску.

На этой неделе у студентов и бюджетников будет еще два праздничных выходных - 9 и 10 мая. Однако, 10 число они отработают 18 мая.