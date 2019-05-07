Около 50% ореховых садов в Украине были выращены из молдавских саженцев

Почти 50% ореховых садов в Украине были выращены из молдавских саженцев. Украинские аграрии говорят, что наши сорта более устойчивые и продуктивные. Большую часть саженцев ореха экспортируют в Украину из села Редюл де Сус Фалештского района.

Питомник ученого и агрария Николая Киктенко - один из крупнейших в Молдове.

"В нашей стране сажать орехи можно практически везде. В Молдове нет месторождений драгоценных камней, угля, металла, природных ископаемых. И мы называем орех "золотым источником"".

За несколько лет исследований Николаю Киктенко удалось получить саженцы, стойкие к вредителям и экстремальным температурам. Плоды они приносят на второй год после посадки. Аграрий занимается экспортом ореховых саженцев уже пять лет.

Кроме экспорта ореховых саженцев, аграрий оказывает и консалтинговые услуги зарубежным фермерам.

"В Крыму 96 гектаров засажено молдавскими саженцами орехов, принялись они хорошо. В российском Ростове-на-Дону 50 гектаров. Эти сады уже плодоносят", - отметил Николай Киктенко.

Осенью аграрий отправится в Армению и Северную Осетию, где планируют посадить два ореховых сада на 150-ти гектарах.

"В той зоне температура воздуха падает до минус 30 градусов. Они убедились, что должны работать с молдавскими сортами. Для наших сортов минус 30-32 градуса не представляют угрозы", - заключил Николай Киктенко.

Еще 40 тысяч саженцев до конца мая экспортируют в Казахстан.