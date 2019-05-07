В Кишиневском аэропорту накануне было многолюдно. Наши соотечественники, вернувшиеся домой на праздники с заработков, улетали обратно. Алла Хорий уже 18 лет живет с мужем в Милане. Она прилетала домой на три дня на Радоницу. Назад в Италию ее провожали сестры и племянники.
"Мы вспоминали былые времена, радовались, плакали. Встреча была очень искренней. Дома, среди родных и друзей чувствуешь себя хорошо".
А Татьяна Русу уехала в Италию 15 лет назад. Там она вышла замуж и родила детей. В Молдову, признается женщина, прилетает только на праздники.
И остальные наши соотечественники говорят, что прилетать к родным получается нечасто.
"Организовали встречу по случаю праздников. Успели и на кладбище сходить. Один два-раза в год нужно встречаться с родственниками".
По данным Пограничной полиции, наибольший пассажиропоток в период пасхальных праздников зарегистрировали в Кишиневском аэропорту и на таможне в Леушенах.
"В период пасхальных праздников, с 28 апреля по 5 мая через контрольно-пропускные пункты прошло свыше 470 тысяч человек. Это почти на 7% больше, чем в тот же период прошлого года", - сказала сотрудница Пограничной полиции Алина Пынтя.
Многолюдно было и на автовокзалах.
Согласно статистике, за границей работают более 800 тысяч наших сограждан.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вы будете душой компании. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вы будете душой компании. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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|Banca Nationala a Moldovei
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