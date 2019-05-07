Закончились праздники: граждане Молдовы возвращаются обратно за рубеж на работу

В Кишиневском аэропорту накануне было многолюдно. Наши соотечественники, вернувшиеся домой на праздники с заработков, улетали обратно. Алла Хорий уже 18 лет живет с мужем в Милане. Она прилетала домой на три дня на Радоницу. Назад в Италию ее провожали сестры и племянники.

"Мы вспоминали былые времена, радовались, плакали. Встреча была очень искренней. Дома, среди родных и друзей чувствуешь себя хорошо".

А Татьяна Русу уехала в Италию 15 лет назад. Там она вышла замуж и родила детей. В Молдову, признается женщина, прилетает только на праздники.

И остальные наши соотечественники говорят, что прилетать к родным получается нечасто.

"Организовали встречу по случаю праздников. Успели и на кладбище сходить. Один два-раза в год нужно встречаться с родственниками".

По данным Пограничной полиции, наибольший пассажиропоток в период пасхальных праздников зарегистрировали в Кишиневском аэропорту и на таможне в Леушенах.

"В период пасхальных праздников, с 28 апреля по 5 мая через контрольно-пропускные пункты прошло свыше 470 тысяч человек. Это почти на 7% больше, чем в тот же период прошлого года", - сказала сотрудница Пограничной полиции Алина Пынтя.

Многолюдно было и на автовокзалах.

Согласно статистике, за границей работают более 800 тысяч наших сограждан.