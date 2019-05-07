В Монголии объявили карантин после гибели супружеской пары от бубонной чумы

Более 150 иностранных туристов оказались невольными заложниками карантина, объявленного в одной из провинций Монголии.

Несколько дней назад там зарегистрировали два случая смерти от бубонной чумы.

Как пишут СМИ, скончалась семейная пара, которая употребила мясо инфицированного животного. В результате случившегося, власти ввели экстренные меры.

По данным Министерства здравоохранения Монголии, супруги употребили в пищу сырое мясо сурка, несмотря на то, что охота на этих животных запрещена в стране. Сейчас под наблюдением врачей находятся 158 человек, которые контактировали с погибшими.

Среди иностранных туристов, доставленных в больницы, граждане России, США, Нидерландов, Германии, Швеции, Швейцарии и Южной Кореи.