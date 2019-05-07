В столице Франции из-за нашествия блох временно закрыли полицейский участок

Закрыли полицейский участок на дезинсекцию из-за нашествия блох. Случай произошел на северо-западе Франции.

Местные СМИ сообщили, что дезинсекцию в участке решили провести после того, как несколько стражей порядка обратились к врачам из-за укусов блох. Работу участка приостановили на двое суток.

Профсоюз полицейских опубликовал в твиттере пост, что правоохранители работают в недопустимых условиях.

Министр внутренних дел Франции проведет встречу с представителями профсоюза и обсудит антисанитарные условия в полицейских участках.