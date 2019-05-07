В игре пользователю предстоит разбрасывать по домам газеты. Игра называется Warren Buffett's Paper Wizard.
Компания Apple представила первую за десять лет игру, предназначенную для iPhone. Игра получила название Warren Buffett's Paper Wizard. Об этом пишет Mac Rumors.
По правилам, игрокам нужно будет разбрасывать газеты по домам. Не так давно Тим Кук пошутил насчет короткометражки, в которой бизнесмен Уоррен Баффет разбрасывает газеты. Однако это оказалось вовсе не шуткой, передает Корреспондент.
Именно Уоррен Баффет является главным героем. От его лица игроку придется бросать газеты в дома и прочие точки, руководя действиями доставщика.
При этом главная задача для игрока - задать траекторию, чтобы попасть в цель. Попадание приносит очки, по количеству которых позднее игроки смогут соревноваться.
Комментарии
- Apple сняла с производства свой самый продаваемый смартфон - iPhone 6
- Apple прекратила выпуск устаревших iPhone
- NASA создало самое полное изображение Вселенной
- Google Chrome признан самым популярным в мире браузером
- Google сможет автоматически удалять историю поиска и просмотров
- Facebook показал новый дизайн
- В США создали искусственные деревья для очистки воздуха
- Найдена опасная уязвимость в браузере Chrome
- Создана основа для будущего "лазерного Wi-Fi"
- Facebook впервые дал ученым доступ к своим конфиденциальным данным
- Эксперты назвали основную версию авиакатастрофы в Шереметьеве
- Более 300 кошек нашли в канадской квартире
- Мошенники в соцсетях пытаются нажиться на катастрофе в Шереметьево
- Apple сняла с производства свой самый продаваемый смартфон - iPhone 6
- Черешня на вес золота: сколько стоит ягода на рынках в Румынии
- Россиянка выжила, сдав билеты на роковой рейс "Аэрофлота" из-за "предчувствия"
- "На выход все!": появилось новое видео пожара на борту самолета в Шереметьево
- На Молдову надвигаются ливни с грозами: объявлен желтый код опасности
- Трагедия в Каушанах: Семья, приехавшая в Молдову на праздники, отравилась угарным газом
- Названы основные версии авиакатастрофы в Шереметьево
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вы будете душой компании. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вы будете душой компании. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вы будете душой компании. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Уделите больше внимания детям.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Вас может ожидать много неотложной работы дома. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Не будьте неблагодарными.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вероятна новая романтическая связь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вы будете душой компании. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Неудачный день для секса. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Возрастет вероятность отравления. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Но не принимайте все так близко к сердцу.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md