Падение самолета в Мексике: власти подтвердили гибель 13 человек

В результате крушения самолета Bombardier Challenger 601 погибли все пассажиры и члены экипажа.

Жертвами авиакатастрофы на севере Мексики в штате Коауила стали 13 человек. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщило министерство общественной безопасности региона, передает Корреспондент.

Отмечается, что речь идет о трех членах экипажа и десяти пассажирах воздушного судна, которое потерпело крушение "в труднодоступном горном районе в муниципалитете Окампо в штате Коауила".



По предварительным данным, самолет попал в грозу, после чего пилот попытался совершить экстренную посадку. Ведется расследование.