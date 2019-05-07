Один из выживших пассажиров рассказал, почему спасал багаж из горящего в Шереметьево самолета

Мэр закрытого города Североморск Владимир Евменьков рассказал в эфире радиостанции «Север-FM» о случившейся 5 мая трагедии, в результате которой погиб 41 пассажир самолета SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот».

По словам Евменькова он сидел в шестом ряду у иллюминатора. Он видел, как в правый двигатель самолета два раза ударила молния, но задымленности не почувствовал, передает gubdaily.ru.

"Паники не было. Затем прозвучало объявление, что по техническим причинам мы вынуждены вернуться в Москву, в аэропорт вылета, — сказал он, уточнив, что лайнер очень долго снижался. — Когда выпустили шасси и мы коснулись полосы, то подпрыгнули вверх, затем снова опустились и вновь подпрыгнули и во второй раз даже выше, чем в первый. Потом загорелся двигатель", - сказал он.

По словам чиновника, «обломилась стойка шасси, потому что мы упали на бок, нас развернуло и потащило уже по полосе. Самолет шел поперек и в этот момент стало явственно ощущаться, что мы теряем скорость и вот-вот остановимся». Также, по словам очевидца, толкотни в салоне не было:

"То, что люди стояли в проходах, да это, действительно, было. Например, я выходил далеко не первым и когда поднялся со своего места, идти вперед было невозможно. Передо мной стояли женщина с ребенком, но они даже не шли, видимо, боялись надышаться угарным газом, и в этот самый момент бежать к выходу означало бы бежать по людям. Поэтому какое-то время я, например, просто стоял в проходе", — заявил он.

Люди действительно брали с полок ручную кладь, но лишь потому, что идти все равно нельзя было. «У меня там документы лежали, именно их я схватил и, когда уже началось движение, пошел вперед».

"В этот момент дверь справа уже была открыта и надувной трап развернут. Дверь с левой стороны заклинило от удара, и бортпроводница никак не могла ее открыть. Как-то мы вместе с ней ее толкнули, и она поддалась, трап раскатился, и пассажиры стали спускаться на землю и через левую дверь. Аварийного выхода в середине самолета у „Суперджета“ нет", — уточнил мэр Североморска.

Напомним, самолет «Аэрофлота» Superjet-100 вылетел из Москвы в Мурманск и подал сигнал бедствия почти сразу после вылета. Затем стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.