В Рио-де-Жанейро во время облавы полиция застрелила восемь человек

В трущобах бразильского города проходила операция против наркоторговцев. Новые жесткие меры безопасности одобряет президент страны Жаир Болсонару.

На севере Рио-де-Жанейро сотрудники полиции застрелили восемь человек в ходе операции по задержанию накробарона Томаса Джейсона Виейру Гомеса. Об этом во вторник, 7 мая, сообщило агентство Reuters.



По данным местных СМИ, рейд начался около 11 часов утра и привел к массовой перестрелке между правоохранителями и подозреваемыми, которые оказали сопротивление. Во время операции задействовали полицейский вертолет, передает Корреспондент.



В итоге восемь предполагаемых преступников были застрелены, троих удалось задержать.



Отмечается, что операция проходила в одном из наиболее бедных районов города, который частично контролируют вооруженные наркоторговцы.



Ранее сообщалось, что в районе бразильского города Гуарарема во время столкновения с полицейскими были застрелены 11 грабителей банка.