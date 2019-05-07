В Великобритании нашли самую красивую женщину-сантехника

В британском городе Кру (графство Чешир) нашли самую красивую женщину-сантехника страны. Об этом информирует Daily Mail.

30-летняя Карли Гэйл стала подрабатывать в 15 лет, помогая отцу-сантехнику по выходным. По словам женщины, именно папа научил её, как паять трубы и всему остальному, однако он не хотел, чтобы дочь пошла по его стопам, передает life.

Позднее Гэйл поступила в ремесленное училище, где кроме неё было 200 юношей и лишь одна девушка. По словам Гэйл, отношение людей к женщинам-сантехникам довольно предвзято: люди сомневаются, что она достаточно квалифицирована, чтобы качественно оказать услугу.

Благодаря своей внешности Гэйл привлекает особое внимание клиентов. Несмотря на специфику дела, женщина ухаживает за собой.

— Это очень грязная работа. Я часто возвращаюсь домой в опилках. Но, как и любая девушка, я люблю маникюр. Если мне нужно его сохранить к определённому дню, я заматываю ногти скотчем, — призналась Гэйл.

По её словам, работа сантехником приносит приличные деньги — примерно 36 тысяч фунтов стерлингов в год.