В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,2

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на востоке Папуа-Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 21.19 по времени UTC (00.19 по молдове). Эпицентр располагался в 33 километрах к северо-западу от города Булоло.

Очаг залегал на глубине 126,9 километра, передает РИА Новости.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Папуа - Новая Гвинея является частью так называемого "тихоокеанского огненного кольца" - мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений на Земле.