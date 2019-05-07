Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на востоке Папуа-Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 21.19 по времени UTC (00.19 по молдове). Эпицентр располагался в 33 километрах к северо-западу от города Булоло.
Очаг залегал на глубине 126,9 километра, передает РИА Новости.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Папуа - Новая Гвинея является частью так называемого "тихоокеанского огненного кольца" - мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений на Земле.
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