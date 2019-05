«Предположим – просто предположим, что Джон и Дэни ОБА погибли (вместе с Серсеей, разумеется). Предположим – просто предположим – что некий маленький человек с большим сердцем окажется на Железном Троне», - написал писатель в Twitter.

Под «маленьким человеком с большим сердцем» очевидно имеется ввиду персонаж Питера Динклэйджа – Тирион Ланистер, пишет УНИАН.

Пост писателя вызвал активную полемику среди пользователей, в которую включился и сам Кинг.



Сериал «Игра престолов» основан на фентезийном цикле Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».

Фанаты ждут от Мартина еще как минимум двух романов из данного цикла. При этом, события сериала обогнали события, описанные в книгах, поэтому концовка всей саги остается неизвестной.



Suppose--just suppose, now--that Jon and Dani BOTH died (along with Cersei, of course). Suppose--just suppose--that a certain little man with a big heart ended up sitting on the Iron Throne?