Женщина поселила в квартире 60 кошек, теперь ее хотят выселить

Жительница Барнаула поселила у себя в квартире более 60 кошек. Теперь она не может с ними справиться.

В итоге четвероногие стали активно размножаться, и ситуация стала критической, передает Вести.

Помочь женщине взялись местные зоозащитники, которые объявили сбор средств на стерилизацию и вакцинацию животных. Сама хозяйка, не говоря о кошках, под угрозой выселения.

В приют животных забрать не могут – он и так переполнен. Волонтеры надеются собрать деньги, привести кошек в порядок и найти им новых хозяев.

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