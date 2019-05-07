Психологи не перестают твердить, что все люди разные, тем не менее есть одна черта, которая объединяет даже самые непохожие друг на друга личности – это стремление к счастью. Ранее исследователи выясняли, что его можно достичь с помощью благодарности и мыслей о контрастном чувстве – горе.
Недавно учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили ещё одну интересную закономерность: если человек не собирается меняться в течение следующих 10 лет, это делает его последующую жизнь счастливее, передает Вести.
Чтобы прийти к такому выводу команда исследователей проанализировала данные десятилетней давности, в которых люди делились своим видением себя через декаду. Затем эти факты сравнили с текущим ощущением счастья тех же самых респондентов.
Как оказалось, те, кто ожидал, что изменится в лучшую или худшую сторону за названный выше период времени, испытывали меньше радости от жизни, чем те, кто предвидел, что останется прежним.
Это может быть обусловлено тем, что чем меньше разрыв между нынешним и будущим "я", тем проще человеку строить планы, собирать сбережения и заботиться о своём здоровье.
Обратная ситуация у тех, чьё видение себя в будущем сильно разнится с настоящим.
"Чем больше у человека уверенности в том, что со временем он будет оставаться всё тем же или меняться, но незначительно, тем более он будет удовлетворён своей жизнью", – утверждает один из авторов исследования Джозеф Риф (Joseph Reiff).
Подтвердили теорию и представления о будущем материальном благополучии: те, кто думал, что их уровень достатка в последующие 10 лет повысится или понизится, были гораздо меньше довольны собой, чем те, кто не ожидал значительных перемен в состоянии материальных дел.
Стоит отметить, что результаты данного исследования подтверждаются большим количеством психологической литературы, авторы которой подчёркивают, что неизменность ключевых черт характера положительно влияет на принятие долгосрочных решений и их последствий.
В ближайшее время Риф и его коллеги хотят понять, почему некоторые люди уверены в своей стабильности, тогда как другие, напротив, считают, что со временем изменятся в лучшую или худшую сторону. Исследователи намерены выяснить, что именно формирует у людей мнение о будущем "я".
Научная работа опубликована в журнале Social Psychological and Personality Science.
Комментарии
- Пять мифов о курении, в которые мы до сих пор верим
- Названы главные минусы отказа от мяса
- Названа новая опасность пассивного курения
- Врач озвучил страшные последствия нехватки воды в организме
- Загадки да Винчи: почему "Мона Лиза" осталась незаконченной
- Ураган помог археологам раскопать старинный форт в США
- Ученые увидели угрозу здоровью в медицинских халатах
- Диетическая кола увеличивает риск ожирения
- В Австралии поймали трехглазую змею
- Эти виды меда лучше всего укрепляют сосуды
- Эксперты назвали основную версию авиакатастрофы в Шереметьеве
- Более 300 кошек нашли в канадской квартире
- Мошенники в соцсетях пытаются нажиться на катастрофе в Шереметьево
- Apple сняла с производства свой самый продаваемый смартфон - iPhone 6
- Черешня на вес золота: сколько стоит ягода на рынках в Румынии
- Россиянка выжила, сдав билеты на роковой рейс "Аэрофлота" из-за "предчувствия"
- "На выход все!": появилось новое видео пожара на борту самолета в Шереметьево
- На Молдову надвигаются ливни с грозами: объявлен желтый код опасности
- Трагедия в Каушанах: Семья, приехавшая в Молдову на праздники, отравилась угарным газом
- Названы основные версии авиакатастрофы в Шереметьево
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вы будете душой компании. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вы будете душой компании. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вы будете душой компании. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Уделите больше внимания детям.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Вас может ожидать много неотложной работы дома. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Не будьте неблагодарными.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вероятна новая романтическая связь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вы будете душой компании. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Неудачный день для секса. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Возрастет вероятность отравления. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Но не принимайте все так близко к сердцу.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md