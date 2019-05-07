Пять мифов о курении, в которые мы до сих пор верим

Курение — одна из самых хорошо изученных привычек, которые негативно влияют на наше здоровье.

Несмотря на то, что существуют вещи даже более опасные, чем курение, в нем нельзя найти ничего положительного. И нет, вейпы и "интеллектуальные" системы нагревания табака не улучшают ситуацию, о чем не перестают говорить все новые исследования, передает Вести.

Пять мифов о курении, в которые пора перестать верить.

Пугающие изображения на пачках не работают

Может показаться, что если человек хочет курить, он все равно будет курить: используя старую пачку, заклеивая чем-нибудь новую пачку или, наконец, купив портсигар. Но, как выясняется, кампании, рассказывающие о вреде табака — через страшные фото или как-то еще — очень даже работают.

Одно 13-летнее американское исследование, например, показало, что "забота о своем текущем или будущем здоровье" стала причиной бросить курить в 91,6% случаев, тогда как "расходы на сигареты" отметили только 58,7% респондентов, а "беспокойство по поводу вреда курения для окружающих" — только 55,7%.

Самокрутки полезнее, чем обычные сигареты

Люди, которые курят самокрутки, любят говорить о том, что обычные сигареты полны химических добавок, а потому, конечно, вреднее. Но проблема в том, что когда мы говорим о вреде курения для здоровья, имеется в виду влияние на состояние легких и всех систем курильщика как раз табака.

Больше того, когда в 1991 году власти Новой Зеландии обязали табачные корпорации предоставить данные о добавках в их продукции, выяснилось, что в 879 219 кг сигарет было 1803 кг добавок (0,2%), в то время как в 366 036 кг самокруток — 82 456 кг добавок (22,5%), которые оказались нужны здесь для предотвращения высыхания табака.

Почти все люди с шизофренией курят

Люди с ментальными расстройствами действительно курят чаще, чем люди, у которых с психическим здоровьем все в порядке. Что касается шизофрении, то метаанализ 42 исследований показал, что распространенность курения среди пациентов с шизофренией в среднем составляет 62% (от 14% до 88%). Но небольшое американское исследование 1986 года, в котором приняли участие всего 277 человек и в котором же была доказана распространенность курения среди пациентов в 88%, цитируется чаще всего. Отсюда и миф.

Снижение количества сигарет тоже работает

Вообще-то это не совсем миф, потому что если человек будет курить 10 сигарет (а не 20 сигарет, как привык), его риски, конечно, снизятся. Только вот снизятся они несущественно, как показывают многочисленные исследования на тему. Сокращение количества выкуренных в день сигарет имеет место, если мы говорим о схеме постепенного отказа от курения. Во всех остальных случаях это не будет иметь особого смысла, поскольку единственная возможность действительно снизить риски, связанные с курением — это бросить курить.

Бросить курить без помощи не получится

Если вы думаете, что невозможно раз и навсегда отказаться от сигарет без помощи психотерапевта или хотя бы никотиновых спреев и пластырей, то вы ошибаетесь. Опросы показывают, что 50-70% курильщиков “завязывают” с вредной привычкой без посторонней помощи.

Психологи подтверждают, что секрет успеха здесь даже не в том, чтобы захотеть бросить курить, но в том, чтобы объяснить себе, зачем вы бросаете. Звучит до смешного просто, но это и правда работает.