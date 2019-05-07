Черешня на вес золота: сколько стоит ягода на рынках в Румынии

В Румынии на рынках появилась первая черешня, но не отечественная, а импортированная из Греции. Из-за капризов природы первая румынская черешня появится на прилавках магазинов только через две недели, а пока цены на нее заоблачные.

Таким образом один килограмм черешни можно купить по цене от 65 до 120 румынских леев (до 500 молдавских леев за килограмм). В то время как яблоки продают по 1,5 румынских леев за кг., передает agrobiznes.md.

Ожидается, что через две недели цена на сладкую ягоду резко упадет, но все равно останется высокой, так как многие сады пострадали от морозов и града.