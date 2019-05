Apple сняла с производства свой самый продаваемый смартфон - iPhone 6

Одновременно с упразднением iPhone 6 должны подешеветь модели iPhone 7 и iPhone 8.

Компания Apple 3 мая окончательно свернула производство смартфонов iPhone 6 и iPhone 6 Plus, выпущенным в далеком 2014 году, передает УНИАН.



Об этом сообщает китайский источник со ссылкой на представителей цепи поставок комплектующих, пишет itc.ua. Одновременно с iPhone 6 и iPhone 6 Plus производственную гамму покинули модели iPhone 6s и iPhone 6s Plus, а также популярная компактная модель iPhone SE, которая в начале года несколько раз возвращалась в продажу.



За пять лет Apple продала свыше 250 миллионов iPhone 6 разных модификаций. Надо ли отдельно говорить, что iPhone 6 является самой продаваемой линейкой смартфонов Apple. Именно невероятно высокой популярностью и обусловлен столь долгий жизненный цикл этих моделей. Сообщается, что в 2018 году на модели iPhone 6 приходилось около 10% от общего числа продаж iPhone.

Отдельно стоит отметить, что в список "устаревших и вышедших из эксплуатации" устройств iPhone 6 и iPhone 6 Plus пока не вошли, так что еще несколько лет их можно будет ремонтировать в авторизованных сервисных центрах Apple.

Собственно, источник пишет, что Apple позаботилась, чтобы с ремонтом у владельцев iPhone 6 и iPhone 6 Plus не возникало никаких проблем, создав достаточный запас различных компонентов.

