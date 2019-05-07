Более 300 кошек нашли в канадской квартире

Социальные службы направили животных ветеринарам, после чего им будут искать новый дом.

В канадском Торонто мужчина держал у себя в квартире более 300 кошек. Снимки животных опубликовала местная благотворительная организация. Об сообщает CTV News.

На снимках видно, что кошками занято все пространство в квартире, включая мебель и подоконники, передает УНИАН.

Социальные службы направили животных ветеринарам, после чего им будут искать новый дом.