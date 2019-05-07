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Эксперты назвали основную версию авиакатастрофы в Шереметьеве
// фото: ТАСС
11:29, 07 May 2019
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Вероятной причиной авиакатастрофы Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" называют ошибку пилотов, пишет "Коммерсант".

По словам экспертов, летчиками была превышена путевая и вертикальная скорость снижения лайнера, в результате чего произошло жесткое касание шасси взлетно-посадочной полосы. Лайнер совершил "отскоки", после чего стойки шасси продавили топливные баки, что спровоцировало воспламенение, передает вести.ru.

Отмечается, что посадка была затруднена из-за отказа автоматики. Кроме того, Superjet садился с максимальной массой, потому что не успел израсходовать топливо.

Эксперты полагают, что череда ошибок экипажа привела к авиакатастрофе. Первая из них — решение лететь через грозовой фронт. Потом, когда вышла из строя автоматика, они поторопились приземлиться — вместо того, чтобы выработать топливо.

В СКР заявляли ранее, что подозрения в адрес пилотов связаны с их действиями при посадке авиалайнера.

Между тем, в Межгосударственном авиационном комитете рассказали о готовности к расшифровке бортовых самописцев. В ведомстве отметили, что регистратор, который фиксировал переговоры экипажа, в удовлетворительном состоянии, а вот параметрический черный ящик сильно обгорел. Комиссия по расследованию подведет предварительные итоги работы в течение месяца. Рассматриваются три версии. Это плохая погода, поломка на борту, а также слабая подготовка экипажа, диспетчеров и тех, кто проводил техосмотр самолета.

Как сообщалось, Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании "Аэрофлот", экстренно сел в аэропорту Шереметьево в воскресенье и загорелся. Погиб 41 человек.

Девять пострадавших в трагедии до сих пор находятся в московских больницах. В НИИ им. Склифософского один человек по-прежнему в тяжелом состоянии. Однако, по словам врачей, отрицательной динамики нет. Еще четверых человек — это члены экипажа сгоревшего самолета — накануне вечером перевели в ожоговое отделение. Они находятся в состоянии средней тяжести. Также четверо пациентов остаются в НИИ Вишневского. Во всех регионах, где проживают родственники погибших, с людьми работают психологи.




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