Met Gala 2019: самые невероятные костюмы звезд

В 2019 году темой главного голливудского бала стал кэмп. Звезды появлялись в образах люстр, с "собственными головами" под мышкой и других безумных нарядах.

В Нью-Йорке в музее искусств Метрополитен в ночь с 6 на 7 мая прошел крупнейший модный бал Met Gala 2019. Традиционно его "возглавила" Анна Винтур, а звезды появились на красной дорожке в невообразимых нарядах, передает Корреспондент.

Одной из первых на бал Института костюма прибыла Леди Гага. Звезда не просто прошла по красной дорожке, а продемонстрировала настоящее представление. Леди Гага эпатировала нарядами гостей Met Gala – ее платье от Brandon Maxwell трансформировалось несколько раз.

Одним из самых безумных костюмов надела Кэти Перри – она предстала перед публикой в образе люстры. Джаред Лето прибыл на бал в красном костюме Gucci, украшенном массивным украшением из камней. Кроме того, актер принес собственную восковую голову. Топ-модель Эмбер Валлетта пришла в черном боди и неоново-желтой накидкой и перьев от Saint Laurent.