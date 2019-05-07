Гороскоп на май: астролог назвал самый невезучий знак Зодиака

Астролог Влад Росс назвал самый невезучий знак Зодиака месяца. "Ракам будет не везти больше всего. В их зодиакальный знак во второй половине месяца войдет Марс, что будет значить ломание судьбы и повышенную травмоопасность", - отметил Росс в комментарии "Главреду".

По словам астролога, у Раков будут возможные самые неблагоприятные и опасные для них ситуации, пишет УНИАН.

"Например, шел-шел по улице – сломал ногу, или кирпич на голову упадал... Крайне высокая травмоопасность!", - добавил он.

Кроме того, астролог предупредил, что у Раков возможны разрушительные взаимоотношения в семье, браке, потому возрастет опасность развода. Также возможна потеря земельного участка и махинации, связанные с покупкой недвижимости.





