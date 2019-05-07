Психологи из Стэнфордского университета провели эксперимент с людьми, которые в детстве любили покемонов и часто проводили время за играми, посвященными им. Они заметили, что часть затылочной области мозга, ответственной за зрение, ярко реагирует на образ покемонов, в отличие от той же зоны у людей, которые никогда этим не интересовались.
Работа опубликована в журнале Nature Human Behavior, сообщает УНИАН.
По словам руководителя исследования Джесси Гомеса, его интересовал вопрос: «Почему в мозге человека есть зоны, которые реагируют на слова и лица, но нет тех, которые бы так же загорались при виде машин, например?».
Предыдущие опыты на обезьянах показали, что для образования в зрительной области категоризированных зон необходимо воздействие в самом раннем возрасте. Тогда Гомес вспомнил, что шестилетним он часто играл в игры под названием Pokémon Red и Blue, которые выходили на Game Boy. Он проводил за ними дни, и такое воздействие должно было подойти под необходимые требования.
«Уникальность покемонов заключалась в том, что их сотни, вы должны были знать о них все, чтобы успешно пройти игру. Та вознаграждала вас за то, что вы разбирались в различиях между похожими персонажами. Если бы для этого не нашлось отдельной зоны, такое было бы невозможно», — говорит Джесси Гомес.
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