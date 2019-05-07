Букингемский дворец подтвердил долгожданное известие: у герцогини Сассекской Меган Маркл родился мальчик.
Он появился на свет в 5 часов 26 минут, его вес - 3,3 кг. Мать и новорожденный ребенок чувствуют себя прекрасно, передает УНИАН.
СМИ отмечают, что в нарушение королевской традиции последних десятков лет родители малыша не появятся с младенцем на руках сразу же после родов. Первые фото малыша Меган и принца Гарри мир увидит 8 мая.
В официальном заявлении от дворца не упомянули, была ли Дориа Рагланд вместе с роженицей: "Мать герцогини вне себя от радости после появления ее первого внука и сейчас находится в коттедже Фрогмор с их королевскими высочествами".
В сообщении королевской семьи отмечается, что принц Гарри присутствовал при родах.
Новоиспеченный папа принц Гарри уже успел прокомментировать появление на свет своего первенца, пишет CNN.
"Мать и младенец чувствуют себя отлично. Это поразительный опыт, я даже не мог представить себе подобное. Как женщины делают это — выше моего понимания, но мы оба счастливы и благодарны за поддержку и любовь", - отметил Гарри.
Prince Harry spoke to the press just after the #royalbaby's birth: "It’s been the most amazing experience I could ever have possibly imagined." https://t.co/7TQEa5VJxr pic.twitter.com/JxqeSVd45L— CNN International (@cnni) May 6, 2019
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