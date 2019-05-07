С 1 июня в столичных парках разрешат продажу мороженого и прохладительных напитков

С 1 июня в парках и скверах столицы будет разрешена продажа мороженого и горячих и прохладительных напитков. Об этом было сообщено на сегодняшнем заседании примэрии Кишинева.

В этой связи врио генерального примара столицы Руслан Кодряну подпишет распоряжение, в котором будут указаны место расположения и точное количество торговых единиц, передает МОЛДПРЕС.

Руслан Кодряну сегодня призвал, чтобы правила расположения и работы были одинаковыми для всех экономических агентов.

Места, где будут работать торговые единицы, будут определены после консультаций по предложениям, представленным претурами секторов.

В прошлом году в летний период в парках и скверах столицы также была разрешена продажа мороженого и безалкогольных напитков.